Serie B | rimonta della Reggina nel recupero a Perugia | Gori entra in porta col pallone in mano!

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Tre gol e tre punti per la, che espugnanel29esima giornata di campionato inB, non disputata lo scorso...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jjlkt : RT @VolleyLube: ??Lube immortale. I biancorossi espugnano Verona in 4 set e portano la serie alla bella ??Nikolov MVP con 22 punti (8 ace per… - RSIsport : ?????? Spareggio, l'Ajoie si rilancia vincendo al 2o overtime per 3-2 contro il La Chaux-de-Fonds. I giurassiani accor… - RSIsport : ?????? Terza vittoria casalinga tra Ginevra e Zugo, i romandi in avanti 2-1 nella serie di semifinale #NL #NLplayoff… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Serie B, classifica marcatori: Lapadula rimonta Cheddira e vola in testa, Brunori… - Mediagol : Serie B, classifica marcatori: Lapadula rimonta Cheddira e vola in testa, Brunori… -

...prima di Pasqua l'Andrea Costa Imola nella gara valevole per la 26° Giornata CampionatoB ... I due punti di domani potrebbero far continuare il tentativo dida parte dei Bees. Dopo essere ......soprattutto per i liguri di Gennaro Volpe che vedono la possibilità di salire direttamente in... mica piripicchio, che qualche giorno fa ha completato una meravigliosafavorita anche da ...Sulla sua strada, adesso, una tra Luca Van Assche e Alejandro Davidovich Fokina , testa dinumero 3 della manifestazione. Il match parte con un break in favore di Fognini, che esce meglio dai ...

Viareggio Cup: Rappresentativa Serie D ai quarti, superato in ... Lega Nazionale Dilettanti

40 ATP e sesta testa di serie del torneo. Tra il Next Gen marchigiano ed il 23enne ... 96 ATP, si è aggiudicato in rimonta per 4-6 6-3 6-3, dopo quasi due ore di lotta, la sfida tutta italiana contro ...Il palermitano si è imposto in rimonta sul punteggio di 4-6 6-3 6-3 in 1 ora e 53 ... n.40 ATP e sesta testa di serie del torneo. Tra il Next Gen marchigiano ed il 23enne di Belgrado non c’erano ...