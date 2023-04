Serie A, nuova inchiesta: i 18 calciatori citati e le squadre coinvolte (Di mercoledì 5 aprile 2023) E’ sempre più caos nel campionato di Serie A, un’altra inchiesta rischia di portare pesanti conseguenze. Dopo le plusvalenze fittizie e la manovra stipendi (coinvolte Juventus, Atalanta, Sassuolo, Sampdoria, Bologna e Cagliari), sono finiti nel mirino altri tre club. La Guardia di Finanza ha effettuato delle perquisizioni nelle sedi di Roma, Lazio e Salernitana. Il nucleo di polizia economico finanziario della polizia di Roma ha perquisito le sedi delle società in relazione alla compravendita di alcuni calciatori. Oggetto delle indagini sono le operazioni di compravendita di giocatori tra il 2017 e il 2021. Sono 9 gli indagati per la società giallorossa, tra cui Dan e Ryan Friedkin e l’ex James Pallotta, oltre a Gandini, Fienga e Baldissoni. Per quanto riguarda Lazio e Salernitana nel mirino sono finite le operazioni ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) E’ sempre più caos nel campionato diA, un’altrarischia di portare pesanti conseguenze. Dopo le plusvalenze fittizie e la manovra stipendi (Juventus, Atalanta, Sassuolo, Sampdoria, Bologna e Cagliari), sono finiti nel mirino altri tre club. La Guardia di Finanza ha effettuato delle perquisizioni nelle sedi di Roma, Lazio e Salernitana. Il nucleo di polizia economico finanziario della polizia di Roma ha perquisito le sedi delle società in relazione alla compravendita di alcuni. Oggetto delle indagini sono le operazioni di compravendita di giocatori tra il 2017 e il 2021. Sono 9 gli indagati per la società giallorossa, tra cui Dan e Ryan Friedkin e l’ex James Pallotta, oltre a Gandini, Fienga e Baldissoni. Per quanto riguarda Lazio e Salernitana nel mirino sono finite le operazioni ...

