Serie A: Lukaku 'la la' nello sconto in un derby italiano che finisce con tre espulsi

(Di mercoledì 5 aprile 2023) 2023-04-04 23:35:19

Il web è in trepidazione: EL'Inter riesce a pareggiare al 93? grazie al gol di Lukaku su rigore. L'attaccante belga ha tenuto una festa in cui si è confrontato con gli spalti e finisco espulso per doppio giallo. Dopo la partita, Cuadrado e Handanovic si sono nuovamente affrontati ed entrambi sono stati espulsi.

Entrambe le squadre hanno iniziato con rispetto reciproco nella partita. Anche se il gioco è iniziato con una chiara possibilità di dici Mara che è riuscito a farsi fermare handanovic, la festa si stava diluendo a poco a poco nella prima metà. Solo al 33? si vede la prima grande occasione dell'Inter sui piedi di brozovicil cui tiro è stato provvidenzialmente parato da Perin.

Inizio dell'elettrizzante seconda parte

La ripresa si apre con una chance di Vlahovic in cui il serbo ha segnato di testa per l'1-0 ma il suo colpo ...

