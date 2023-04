Serie A | Iscrivono le sedi di Roma | Lazio e Salernitana per irregolarità nella cessione di giocatori

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 5 aprile 2023) 2023-04-05 20:37:14 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: Il ‘calcio’ continua la sua guerra contro le truffe sportive. Il ‘caso plusvalenze’ che ha portato alla sottrazione di 15 punti alla Juventus non è l’unico aperto in Italia. Gli agenti del Nucleo economico-finanziario della ‘Guardia di Finanza’ hanno perquisito ledi. Lo hanno fatto nell’ambito di un’operazione di acquisto e vendita di un giocatore ed eventi sportivi tra le stagioni 2017-18 e 2020-21. Il Pubblico Ministero sta indagando, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, “truffa, emissione di fatture per operazioni inesistenti e reati di false comunicazioni sociali”. Va ricordato che, fino a poco più di un anno fa, ...