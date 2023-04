Serie A, giornata 28: pro e contro tra sorprese e certezze (Di mercoledì 5 aprile 2023) La stagione è entrata nel vivo e adesso ogni sbaglio pesa un po’ di più. Se ne sono accorte diverse squadre italiane che, a causa di qualche ko di troppo, si ritrovano a rincorrere i rispettivi obiettivi. Conclusa la giornata 28 di Serie A, ecco i pro e contro tra sorprese e certezze. Il Napoli crolla inaspettatamente in casa, annientato dal Milan. La Juventus riesce a vincere, ma non brilla affatto. Bene le due capitoline, decima sconfitta per l’Inter. L’Atalanta diverte e illumina, puntando alle prime quattro posizioni. Serie A: pro e contro della giornata 28 A dieci gare dalla fine la classifica di Serie A appare abbastanza delineata, almeno per ciò che concerne la vetta e la zona retrocessione. Il Napoli domina con +16 sulla ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 5 aprile 2023) La stagione è entrata nel vivo e adesso ogni sbaglio pesa un po’ di più. Se ne sono accorte diverse squadre italiane che, a causa di qualche ko di troppo, si ritrovano a rincorrere i rispettivi obiettivi. Conclusa la28 diA, ecco i pro etra. Il Napoli crolla inaspettatamente in casa, annientato dal Milan. La Juventus riesce a vincere, ma non brilla affatto. Bene le due capitoline, decima sconfitta per l’Inter. L’Atalanta diverte e illumina, puntando alle prime quattro posizioni.A: pro edella28 A dieci gare dalla fine la classifica diA appare abbastanza delineata, almeno per ciò che concerne la vetta e la zona retrocessione. Il Napoli domina con +16 sulla ...

