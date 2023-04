Serie A, come stanno Osimhen, Diaz, Vicario, Arnautovic e Agudelo (Di mercoledì 5 aprile 2023) Milan, le condizioni di Diaz e Messias Mister Stefano Pioli ha recuperato Junior Messias, che si è allenato in gruppo per tutta la durata della sessione stamattina. Lavoro differenziato invece per Brahim Diaz dopo il fastidio accusato agli adduttori, anche se le sue condizioni non preoccupano; in ogni caso, potrebbe esserci una chance per De Ketelaere venerdì nel match contro l’Empoli. Ancora lavoro a parte per Kalulu e Ibrahimovic. Napoli, Osimhen fuori a Lecce La squadra partenopea dovrà affrontare venerdì il Lecce senza Victor Osimhen; nuovo forfait dell’attaccante alle prese con le terapie e il lavoro in palestra anche oggi per risolvere un guaio muscolare. E’ sulla via del ritorno in gruppo, invece, Mathias Olivera; infatti il terzino sta risolvendo una lombalgia, oggi ha svolto lavoro individuale in campo. ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Milan, le condizioni die Messias Mister Stefano Pioli ha recuperato Junior Messias, che si è allenato in gruppo per tutta la durata della sessione stamattina. Lavoro differenziato invece per Brahimdopo il fastidio accusato agli adduttori, anche se le sue condizioni non preoccupano; in ogni caso, potrebbe esserci una chance per De Ketelaere venerdì nel match contro l’Empoli. Ancora lavoro a parte per Kalulu e Ibrahimovic. Napoli,fuori a Lecce La squadra partenopea dovrà affrontare venerdì il Lecce senza Victor; nuovo forfait dell’attaccante alle prese con le terapie e il lavoro in palestra anche oggi per risolvere un guaio muscolare. E’ sulla via del ritorno in gruppo, invece, Mathias Olivera; infatti il terzino sta risolvendo una lombalgia, oggi ha svolto lavoro individuale in campo. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Ecco perché Lukaku ha esultato così: lo aveva già fatto con il gol contro la Svezia... #JuveInter - Gazzetta_it : Umiltà, idee, comunicazione, modulo: ecco come allena #Chivu #Inter - sportface2016 : #JuventusInter, il fratello di #Rabiot contro i nerazzurri: 'Come sono con e senza var' (FOTO) - 1975_happylife : RT @SabrinSabry: A me ste battute sulla serie b non è che me facciano ridere. Conoscendo come funzionano le cose non mi fanno ridere manco… - 1151stess : @AnnigioGiovanni Questo,come i Curdi e tanti altri ...sono un popolo di serie C.Non frega niente a nessuno. -