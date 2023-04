Serie A 2022 2023 | arbitri 29esima giornata | Lazio-Juventus a Di Bello

(Di mercoledì 5 aprile 2023) L’Aia ha diramato le designazioni arbitrali per ladi campionato. Il big match trava a Di, con Irrati che sarà invece protagonista al Var. Il turno si apre con Salernitana-Inter arbitrata da Fabbri venerdì pomeriggio alle ore 17:00. Orsato va a Bergamo per la sfida tra Atalanta e Bologna. Le designazioni SALERNITANA – INTER Venerdì 07/04 h. 17.00FABBRI BRESMES – GALETTO IV: AYROLDI VAR: NASCA AVAR: LONGO S. LECCE – NAPOLI Venerdì 07/04 h. 19.00MANGANIELLO TEGONI – VECCHI IV: CAMPLONE VAR: MARINI AVAR: CHIFFI MILAN – EMPOLI Venerdì 07/04 h. 21.00MARCENARO MONDIN – DE MEO IV: RAPUANO VAR: VALERI AVAR: DI MARTINO UDINESE – MONZA h. 12.30MASSIMI CIPRESSA – TRINCHIERI IV: MINELLI VAR: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Juve, nuovo fascicolo della procura di Torino: si indaga sul bilancio 2022 - ZZiliani : Dopodichè cari @andreaabodi ministro sport, #Gravina presidente @FIGC, #Casini e #DeSiervo presidente e ad @SerieA… - DiMarzio : #Inchiestaprisma, le intercettazioni di #Arrivabene ?? - columbus63 : Le serie dei conti nazionali dei settori istituzionali diffuse oggi da @istat_it su I.Stat (tema “Conti nazionali”,… - sportface2016 : #SerieA | Le designazioni arbitrali in vista della 29esima giornata: #Lazio-#Juventus a Di Bello -

... nei ultimi mesi, unadi licenziamenti che hanno acceso l'attenzione sulle condizioni di salute del settore Meta, la società che possiede Facebook e Instagram , a novembreha annunciato ...Da Pirati dei Caraibi fino ad arrivare a Peaky Blinders , l'attore britannico nelinterpreta anche una rockstar nella- tv Daisy Jones & The Six . Che cosa sappiamo su di lui Scopriamolo ...La normativa ha favorito il settore negli ultimi anni, mediante l ' introduzione di unadi ... a partire dal Decreto Ucraina del, che prevedeva che il datore di lavoro potesse erogare a ...

Conti economici nazionali per settore istituzionale - Anni 1995-2022 Istat

Anche se il boccone più prelibato è già stato mangiato, la classifica dei parametri zero della Serie A 2022-23 è ancora molto appetitosa. La fine del campionato si avvicina, il tempo sta per scadere.Serie TV imperdibili 2023 Serie TV imperdibili 2022 Serie TV imperdibili 2021 Serie TV imperdibili 2020 Serie TV imperdibili 2019 10 migliori serie tv coreane di sempre Trust Me L'amica geniale The ...