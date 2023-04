Sergio Japino dirige qualificazione italiana Hip Hop Dance Championship

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 5 aprile 2023) L’ 8 aprile (a partire dalle ore 10), le migliori Crews italiane di Hip Hop e Streetsi affronteranno sul palco del Gran Teatro Geox di Padova per conquistare un posto al World Hip Hop, il campionato del mondo di Hip Hop e Streetin programma a Phoenix (Arizona) dal 30 Luglio al 6 Agosto. Le Crews che passeranno la fase preliminare pomeridiana si esibiranno in una serata di grande spettacolo condotta dalla Mc e Dj Kristine e animata dal DJ e producer portoghese Gui Mees. Sei le categorie in gara, composte da 5 a 9 ballerini che sono. Questo l’elenco: Junior (dai 7 ai 12 anni), Varsity (dai 13 ai 17 anni), Adult (over 18). La categoria Mini Crew, composta da 3 ballerini, e quelle di Junior Varsity Mega Crew e Mega Crew composte da 10 a 40 ballerini. Le Crews che si qualificheranno a ...