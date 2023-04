Separazione Totti-Ilary, assegno di mantenimento e villa all'Eur: il punto (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - E' attesa una decisione provvisoria del giudice del tribunale civile di Roma nella causa di Separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti prima che venga fissata una nuova udienza dopo quella che si è svolta il 31 marzo scorso. Sul tavolo non c'è la questione relativa all'assegno di mantenimento perché Ilary Blasi non ha mai chiesto questo per sé all'ex capitano della Roma. Quindi nessuna novità su questo fronte rispetto a quanto aveva già spiegato con una nota, insieme al suo legale l'avvocato Alessandro Simeone, nei mesi scorsi in cui si chiariva la volontà di non chiedere per sé stessa l'assegno. Mentre l'affidamento dei figli è condiviso, e le decisioni verranno prese insieme dalla coppia, si dovrà stabilire con quale genitore dovranno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - E' attesa una decisione provvisoria del giudice del tribunale civile di Roma nella causa ditraBlasi e Francescoprima che venga fissata una nuova udienza dopo quella che si è svolta il 31 marzo scorso. Sul tavolo non c'è la questione relativa all'diperchéBlasi non ha mai chiesto questo per sé all'ex capitano della Roma. Quindi nessuna novità su questo fronte rispetto a quanto aveva già spiegato con una nota, insieme al suo legale l'avvocato Alessandro Simeone, nei mesi scorsi in cui si chiariva la volontà di non chiedere per sé stessa l'. Mentre l'affidamento dei figli è condiviso, e le decisioni verranno prese insieme dalla coppia, si dovrà stabilire con quale genitore dovranno ...

