Separazione Totti - Ilary, assegno di mantenimento e villa all'Eur: il punto (Di mercoledì 5 aprile 2023) E' attesa una decisione provvisoria del giudice del tribunale civile di Roma nella causa di Separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti prima che venga fissata una nuova udienza dopo quella che si è ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) E' attesa una decisione provvisoria del giudice del tribunale civile di Roma nella causa ditraBlasi e Francescoprima che venga fissata una nuova udienza dopo quella che si è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Separazione Totti-Blasi: Ilary non vuole assegno di mantenimento, ma non cede sui figli e sulla villa dell'Eur - infoitcultura : Totti-Ilary, le news sulla separazione: è scontro sui figli e sulla villa all'Eur - infoitcultura : Separazione Totti-Blasi, l’udienza segreta: la conduttrice non vuole il mantenimento ma è irremovibile su due punti… - NuovoSud : La separazione tra Illary e Totti. attesa decisione provvisoria del giudice - PaoloAruffo : RT @FQMagazineit: Separazione Totti-Blasi, l’udienza segreta: la conduttrice non vuole il mantenimento ma è irremovibile su due punti, ecco… -