Separazione Totti-Blasi | l’udienza segreta | la conduttrice non vuole il mantenimento ma è irremovibile su due punti | ecco quali

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Francescoe Ilary, dov’eravamo rimasti? Ah sì, allaMediaset (presto in onda su Canale 5 con l’Isola dei Famosi) che aveva fatto letteralmente infuriare il Pupone. Il motivo? Le foto di lei, mano nella mano, con la figlia Isabel e il nuovo compagno, Bastian Muller. A scatenare la rabbia disarebbe stato anche il presunto pernottamento della nuova fiamma di Ilary nella loro villa all’Eur, dove lo stessoè solito recarsi quando non condivide l’attico a Roma Nord con la compagna Noemi Bocchi. Anche di questo pare che si sia parlato durante l’ultima udienza per la, che si è tenuta lo scorso 31 marzo. Tutto tenuto ‘top secret’ fino all’ultimo. Come riportato dal Messaggero, l’ultimo faccia a faccia tra i due (quasi) ex coniugi è durato dalle ...

La conduttrice di Mediaset , nella causa dida Francesco, non ha chiesto al giudice del Tribunale di Roma i cosiddetti ' alimenti '. Tra le istanze presentate dalla showgirl, nell'...L'udienza segreta- Blasi per la. Conciliazione fallita .furioso per le foto: il nodo affidamento . L'uso della villa del Torrino . La guerra dei Rolex . Ilary non ha ...Ilary Blasi non vuole essere mantenuta dall'ex marito. La conduttrice di Mediaset, nella causa dida Francesco, non ha chiesto al giudice del Tribunale di Roma i cosiddetti "alimenti". Le "ragioni del contendere" vertono principalmente sulla scelta di chi sarà il genitore con il ...

Nodo cruciale della separazione rimane la villa dell'Eur. Al momento Totti e Ilary si alternano nella casa di famiglia per stare vicini ai figli, ma il giudice della prima sezione civile Simona Rossi ...Il motivo per cui l'ex calciatore e la madre dei suoi figli non hanno trovato un accordo e hanno deciso di intraprendere una separazione giudiziale risiede altrove. A rendere difficile un accordo tra ...