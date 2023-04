Senato, via libera definitivo al superbonus con 94 sì. Salvati i contribuenti e le casse dello Stato (Di mercoledì 5 aprile 2023) Via libera al superbonus. Il Senato, dopo il via libera di ieri alla Camera, ha approvato il decreto sulla cessione dei crediti fiscali derivanti dal superbonus e da altri bonus edilizi, su cui il governo ha posto la fiducia. Novantaquattro i voti favorevoli, 72 quelli contrari, 2 gli astenuti. Erano 168 i Senatori presenti, 168 i votanti, ad 84 fissata la maggioranza. La votazione si è svolta per chiama nominale con appello. Al momento della chiama per Silvio Berlusconi, ricoverato da questa mattina in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, dall’aula di Palazzo Madama è partito un lungo applauso per l’ex premier. superbonus, via libera del Senato al decreto sull’edilizia Il nuovo decreto contiene correttivi necessari per ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Viaal. Il, dopo il viadi ieri alla Camera, ha approvato il decreto sulla cessione dei crediti fiscali derivanti dale da altri bonus edilizi, su cui il governo ha posto la fiducia. Novantaquattro i voti favorevoli, 72 quelli contrari, 2 gli astenuti. Erano 168 iri presenti, 168 i votanti, ad 84 fissata la maggioranza. La votazione si è svolta per chiama nominale con appello. Al momento della chiama per Silvio Berlusconi, ricoverato da questa mattina in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, dall’aula di Palazzo Madama è partito un lungo applauso per l’ex premier., viadelal decreto sull’edilizia Il nuovo decreto contiene correttivi necessari per ...

