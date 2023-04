Semplificare e | finalmente | velocizzare

Leggi su panorama

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Mi hanno molto colpitole reazioni alla riforma del Codice degli appalti voluta dal ministro Matteo Salvini. Sfoltendo certi obblighi, forse, invece di dieci anni mi auguro che un’opera pubblica veda la luce dopo un anno o due. Ho provato a digitare sul mio computer le seguenti parole: appalti, corruzione, arresti. È apparso un fiume in piena. «Otto arresti, in carcere funzionario della regione Marche», dal Resto del Carlino. «Appalti e corruzione, arrestati un funzionario della Regione e un imprenditore», dal Quotidiano di Puglia. «Corruzione e appalti truccati nelle Asp siciliane: nel mirino gare per 700 milioni, 5 arresti», dalla Sicilia. «Appalti pilotati e corruzione, arrestati i sindaci di Vezza d’Alba e di Montaldo Roero», da RaiNews. «Appalti per le mense, 11 arresti nel Milanese per corruzione», dalla Repubblica. «Appalti pilotati in Brianza e nel Milanese: 5 arresti e 3 ...