Semifinale di Coppa Italia | Ricatto d’amore o Ghost? La tv del 5 aprile

Per la prima serata in tv, mercoledì 5 aprile su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film "Ricatto d'amore", con Sandra Bullock. Margaret Tate è una donna che sa bene ciò che vuole, soprattutto sul lavoro: è una manager molto esigente, in particolare con il suo assistente Andrew Paxton. Margaret vive e lavora a New York, ma è canadese e, quando gli agenti dell'immigrazione si presentano con un foglio di via, per risolvere la difficile situazione si inventa un presunto fidanzamento proprio con il suo sfortunato dipendente. Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda la serie "Rocco Schiavone – Il viaggio continua". Sul confine Italo-francese è ritrovato un cadavere da due tecnici francesi: "impauriti", lo spostano in territorio Italiano. Rocco intuisce l'anomalia e decide di "restituirlo" ai francesi.

