Selvaggia Lucarelli tutto filtro e senza cuore | chi la stronca

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Durante l'edizione di Ballando con le Stelle del 2021 in più occasionie Federico Fashion Style hanno battibeccato. Il noto hairstylist al Peppy Night ha parlato della giudice del programma di Milly Carlucci e ha detto che è. “Stai guardando la sua foto? Non è come la vedi qui, è. Ti avvicini alla fotografia, ma è un… Lei secondo me è una grande persona, una grande mente, è molto brava nel suo lavoro di giornalista. Purtroppo non haquesta donna e non è una cosa che dico io, lo dicono tutti. Alla fine Ballando con le Stelle è uno show dove si impara a ballare. Io tutti i giorni facevo cinque o sei ore di prove. A lei non importava se io ballavo bene o meno, lei voleva soltanto sapere della mia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Selvaggia Lucarelli contro il ministro Lollobrigida: 'Vuole i giovani nei campi ma si è laureato dal divano di casa' - La7tv : #la7retweet Selvaggia Lucarelli contro il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida: 'Giovani nei campi? Lui… - stanzaselvaggia : Amico dell’ex ministro Martina, vicino a molti politici locali, ha vinto bandi e ricevuto fondi pubblici, ha un inc… - BlobRai3 : ETEROGENESI DEI 'FINI'. 'Giorgia Meloni, quella che vuole il liceo Made in Italy, s’è diplomata al liceo linguistic… - luigiatzeni : RT @repubblica: Selvaggia Lucarelli contro il ministro Lollobrigida: 'Vuole i giovani nei campi ma si è laureato dal divano di casa' https:… -

Federico Fashion Style si è lasciato andare a diversi commenti al vetriolo contro, giudice di Ballando con le Stelle al quale anche il parrucchiere dei vip ha partecipato come concorrente. Federico Fashion Style e i commenti controAl Peppy ...Estratto dell'articolo di Cesare Zapperi per www.corriere.it matteo renzi nuovo direttore del riformista - meme 'Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de Il Riformista': ...Non mancano le stoccate velenose, come quella di, secondo cui 'ora scoprirà cosa vuol dire essere querelati pretestuosamente dal Matteo Renzi di turno e rischiare condanne penali ...

Selvaggia Lucarelli contro il ministro Lollobrigida: "Vuole i giovani nei campi ma si è laureato dal divano d… la Repubblica

Federico Fashion Style si è lasciato andare ad alcuni commenti su Selvaggia Lucarelli, non tutti molto lusinghieri. Ecco cosa ha detto. Federico Fashion Style si è lasciato andare a diversi commenti ...Non mancano le stoccate velenose, come quella di Selvaggia Lucarelli, secondo cui "ora scoprirà cosa vuol dire essere querelati pretestuosamente dal Matteo Renzi di turno e rischiare condanne penali ...