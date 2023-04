Seduta di allenamento mattutina per il Napoli a Castel Volturno, ultime su Osimhen (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Napoli ha svolto una Seduta di allenamento mattutina a Castel Volturno, ecco il report ufficiale del club: Gli azzurri preparano il match contro il Lecce in programma venerdì alle ore 19 allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare per la 29esima giornata di Serie A. Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente la squadra ha svolto partita a campo ridotto, lavoro tattico ed esercitazione su palle inattive. Olivera ha fatto lavoro individuale in campo. Osimhen ha svolto terapie e lavoro in palestra. Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ilha svolto unadi, ecco il report ufficiale del club: Gli azzurri preparano il match contro il Lecce in programma venerdì alle ore 19 allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare per la 29esima giornata di Serie A. Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente la squadra ha svolto partita a campo ridotto, lavoro tattico ed esercitazione su palle inattive. Olivera ha fatto lavoro individuale in campo.ha svolto terapie e lavoro in palestra.

