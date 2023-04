Seb e Crédit Agricole lanciano i bond cripto verdi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tra le molte critiche rivolte al settore fintech, quella degli alti consumi energetici richiesti dalle attività di mining è una delle più ricorrenti. Seb e Crédit Agricole, però, hanno deciso di sfatare questo mito. Le due banche hanno infatti annunciato il lancio di “sobond”, una nuova piattaforma per i bond digitali che impiegherà tecnologie blockchain. Il progetto, nome in codice Proof of Climate Awareness”, prevede la nascita di uno spazio che consentirà ai partner di scambiare titolo di debito tokenizzati senza inquinare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tra le molte critiche rivolte al settore fintech, quella degli alti consumi energetici richiesti dalle attività di mining è una delle più ricorrenti. Seb e, però, hanno deciso di sfatare questo mito. Le due banche hanno infatti annunciato il lancio di “so”, una nuova piattaforma per idigitali che impiegherà tecnologie blockchain. Il progetto, nome in codice Proof of Climate Awareness”, prevede la nascita di uno spazio che consentirà ai partner di scambiare titolo di debito tokenizzati senza inquinare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

