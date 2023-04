Se si rischia lo stato di emergenza per i clandestini, la situazione è veramente drammatica (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr – Si rischia lo stato di emergenza per l’esplosione di clandestini? L’allarme viene dalla Regione Sicilia, ma non c’è molto materiale per ritenerlo inattendibile. Il record di sbarchi nel 2023 è incontestabile, e che non sia una questione di destra o sinistra lo rimarca, banalmente, il fatto che l’allarme venga da un esponente della maggioranza che, al governo, tutto sta facendo meno che contrastare realmente il fenomeno. stato di emergenza per i clandestini: siamo al punto più basso Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a Radio anch’io, parla così: “Siamo alla vigilia di un’ondata migratoria dai Paesi nordafricani. Si va verso lo stato di emergenza. I flussi si sono bloccati negli ultimi giorni solo per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr – Silodiper l’esplosione di? L’allarme viene dalla Regione Sicilia, ma non c’è molto materiale per ritenerlo inattendibile. Il record di sbarchi nel 2023 è incontestabile, e che non sia una questione di destra o sinistra lo rimarca, banalmente, il fatto che l’allarme venga da un esponente della maggioranza che, al governo, tutto sta facendo meno che contrastare realmente il fenomeno.diper i: siamo al punto più basso Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a Radio anch’io, parla così: “Siamo alla vigilia di un’ondata migratoria dai Paesi nordafricani. Si va verso lodi. I flussi si sono bloccati negli ultimi giorni solo per ...

