Se la Juve non si dissocerà ufficialmente dalla Superlega, la Uefa la escluderà dalle coppe (Gazzetta) (Di mercoledì 5 aprile 2023) La Uefa è pronta ad escludere Real Madrid, Barcellona e Juventus dalle coppe europee se non arriverà una formale presa di distanza dalla Superlega prima del verdetto della Corte Ue. A Nyon sperano di recuperare almeno la Juve. Il giorno dopo l’intervista di Andrea Agnelli al Telegraph, infatti, il club chiamò la Uefa per dissociarsi dalle parole del suo ex presidente, ma quando la Uefa ha chiesto di farlo in maniera pubblica e ufficiale il club bianconero non ha più risposto. La Gazzetta dello Sport scrive: “Conto alla rovescia verso il caos. Conto alla rovescia verso la sentenza della Corte Ue sulla Superlega. Tutto può succedere, ma il parere dell’Avvocato generale sembra sbarrare ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 aprile 2023) Laè pronta ad escludere Real Madrid, Barcellona entuseuropee se non arriverà una formale presa di distanzaprima del verdetto della Corte Ue. A Nyon sperano di recuperare almeno la. Il giorno dopo l’intervista di Andrea Agnelli al Telegraph, infatti, il club chiamò laper dissociarsiparole del suo ex presidente, ma quando laha chiesto di farlo in maniera pubblica e ufficiale il club bianconero non ha più risposto. Ladello Sport scrive: “Conto alla rovescia verso il caos. Conto alla rovescia verso la sentenza della Corte Ue sulla. Tutto può succedere, ma il parere dell’Avvocato generale sembra sbarrare ...

