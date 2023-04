Scozia, rilasciato dopo l’arresto il marito dell’ex premier Nicola Sturgeon: «Ma l’indagine prosegue» (Di mercoledì 5 aprile 2023) È stato rilasciato nel tardo pomeriggio Peter Murrell, il marito dell’ex premier scozzese Nicola Sturgeon, dopo esser stato arrestato questa mattina, mercoledì 5 aprile, dalla polizia di Edimburgo. Gli investigatori hanno dichiarato che le indagini sulle presunte irregolarità finanziarie nella gestione del partito indipendentista Snp – di cui è stato amministratore delegato fino al mese scorso – proseguono, anche se non sono ancora state formalizzate le accuse. Lo scorso febbraio, Sturgeon aveva annunciato la scelta di rinunciare al suo ruolo di prima ministra e di leader del partito indipendentista Snp (Scottish National Party). L’ex premier, che è stata sostituita da Humza Yousaf, aveva spiegato che le sue dimissioni erano dovute ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 aprile 2023) È statonel tardo pomeriggio Peter Murrell, ilscozzeseesser stato arrestato questa mattina, mercoledì 5 aprile, dalla polizia di Edimburgo. Gli investigatori hanno dichiarato che le indagini sulle presunte irregolarità finanziarie nella gestione del partito indipendentista Snp – di cui è stato amministratore delegato fino al mese scorso – proseguono, anche se non sono ancora state formalizzate le accuse. Lo scorso febbraio,aveva annunciato la scelta di rinunciare al suo ruolo di prima ministra e di leader del partito indipendentista Snp (Scottish National Party). L’ex, che è stata sostituita da Humza Yousaf, aveva spiegato che le sue dimissioni erano dovute ...

