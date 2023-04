Scozia | arrestato il marito dell' ex premier Sturgeon

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il'ex primo ministro scozzese Nicolaè statoin relazione a un'indagine sul finanziamento del Partito Nazionale Scozzese (Snp). Peter Murrell, 58 anni, è stato preso in ...

5 aprile 2023 MILANO. Peter Murrell, marito dell'ex prima ministra scozzese Nicola Sturgeon, è stato arrestato in relazione a un'indagine finanziaria sul Partito nazionale scozzese. Lo riferisce la Bbc. Murrell, 58 anni, è stato preso in custodia dalla polizia questa mattina. La polizia scozzese ha ... E' stato arrestato Peter Murrell, il marito di Nicola Sturgeon, da poco dimessasi da leader dell'indipendentista Snp e da 'first minister' di Scozia, nell'ambito delle indagini sulle finanze del partito.

E' stato arrestato Peter Murrell, il marito di Nicola Sturgeon, da poco dimessasi da leader dell'indipendentista Snp e da 'first minister' di Scozia, nell'ambito delle indagini sulle finanze del partito. L'arresto di Peter Murrell in relazione a un'indagine sui finanziamenti al Partito nazionale scozzese.