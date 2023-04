Scozia, arrestato il marito della ex leader degli indipendentisti e primo ministro Nicola Sturgeon (Di mercoledì 5 aprile 2023) È stato preso in custodia dalla polizia, in relazione a un’indagine finanziaria sul Partito nazionale scozzese, di cui la moglie era leader fino a poche settimane fa e lui amministratore delegato fino a un mese fa. Una carica che aveva ricoperto dal 1999. A finire in manette è Peter Murrell, marito 58enne della ex premier scozzese e leader degli indipendentisti Nicola Sturgeon. La polizia scozzese, spiega Bbc, sta perquisendo la casa di Murrell e Sturgeon a Glasgow e la sede principale del partito a Edimburgo. “L’indagine è in corso e non è possibile fornire ulteriori dettagli”, ha affermato un portavoce della polizia scozzese. È sposato con Sturgeon dal 2010. La polizia scozzese, in una nota diffusa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) È stato preso in custodia dalla polizia, in relazione a un’indagine finanziaria sul Partito nazionale scozzese, di cui la moglie erafino a poche settimane fa e lui amministratore delegato fino a un mese fa. Una carica che aveva ricoperto dal 1999. A finire in manette è Peter Murrell,58enneex premier scozzese e. La polizia scozzese, spiega Bbc, sta perquisendo la casa di Murrell ea Glasgow e la sede principale del partito a Edimburgo. “L’indagine è in corso e non è possibile fornire ulteriori dettagli”, ha affermato un portavocepolizia scozzese. È sposato condal 2010. La polizia scozzese, in una nota diffusa ...

