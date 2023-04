Scontro auto-camion in A4, lunghe code verso Brescia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Poco prima delle 16 di mercoledì (5 aprile) sulla A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, è stato risolto un incidente precedentemente avvenuto all’altezza del km 133,5, che ha visto coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di autostrade per l’Italia. Attualmente, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 8 km di coda verso Brescia. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 5 aprile 2023) Poco prima delle 16 di mercoledì (5 aprile) sulla A4 Milano-, nel tratto compreso tra Cormano e Sesto San Giovanni, è stato risolto un incidente precedentemente avvenuto all’altezza del km 133,5, che ha visto coinvolti un mezzo pesante e un’vettura. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano distrade per l’Italia. Attualmente, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 8 km di coda. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e ...

