Scontri tra palestinesi e polizia sulla spianata delle moschee | a Gerusalemme

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Nuovinella notte trae forze diisraeliane. Secondo la Croce Rossa palestinese sono state ferite almeno 12 persone. Durante glisono stati arrestati almeno 400anche se Tel Aviv parla di 300 fermati Subito dopo gli, dalla Striscia di Gaza sono stati sparati nove razzi in direzione di Israele, probabilmente da Hamas, il gruppo radicale che controlla la Striscia: l’esercito israeliano ha risposto con un attacco aereo (non ci sono ancora dettagli sulle conseguenze).

Il complesso della moschea nella Città Vecchia di Gerusalemme Est, annessa dagli israeliani, ha già vistoe violenzepalestinesi e israeliani, in particolare durante il mese di digiuno ...Israele - Palestina,a Gerusalemme: la polizia è intervenuta in una moschea per 'porre fine a disordini'. Razzi dalla Striscia di Gazanella nottepolizia israeliana e decine di fedeli nella moschea di al - Aqsa a Gerusalemme . La polizia israeliana si è giustificata dicendo che e' stata costretta a intervenire per porre ...... annessa agli israeliani e costruito in cima a quello che gli ebrei chiamano il Monte del Tempio , ha già vistoe violenzepalestinesi e israeliani, in particolare durante il mese di ...

Il complesso della moschea nella Città Vecchia di Gerusalemme est, annessa agli israeliani, ha già visto scontri e violenze tra palestinesi e israeliani, in particolare durante il mese di digiuno ...