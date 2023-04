“Scimmia del cazzo” a Lukaku CHE SCHIFO I TIFOSI DELLA JUVE – Video Shock (Di mercoledì 5 aprile 2023) Insulti razzisti a Romelu Lukaku da parte dei TIFOSI DELLA JUVEntus, nel Video si sente: “Scimmia del cazzo“. Magari qualcuno, ne siamo certi, si sconvolgerà per la parolaccia pubblicata senza la consueta censura. Ed invece quello che deve sconvolgere veramente è che nell’anno 2023, in un mondo che viene considerato evoluto, c’è ancora chi si permette di insultare un’altra persone perché ha una pelle di colore diverso dal proprio. È quanto accaduto durante JUVEntus-Inter sugli spalti dell’Allianz Stadium, il tempio DELLA legalità e DELLA serenità secondo l’ideologia bianconera. Lì dove si rispettano le regole e dove tutto è sereno. Inter-JUVE: gli insulti razzisti a Lukaku Proprio lì ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Insulti razzisti a Romeluda parte deintus, nelsi sente: “del“. Magari qualcuno, ne siamo certi, si sconvolgerà per la parolaccia pubblicata senza la consueta censura. Ed invece quello che deve sconvolgere veramente è che nell’anno 2023, in un mondo che viene considerato evoluto, c’è ancora chi si permette di insultare un’altra persone perché ha una pelle di colore diverso dal proprio. È quanto accaduto durantentus-Inter sugli spalti dell’Allianz Stadium, il tempiolegalità eserenità secondo l’ideologia bianconera. Lì dove si rispettano le regole e dove tutto è sereno. Inter-: gli insulti razzisti aProprio lì ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... we_ci65 : RT @Yon_Yonson71: A me del calcio frega relativamente, ma se vai allo stadio e per sfrogare la tua frustrazione non trovi di meglio che gri… - napolipiucom : 'Scimmia del cazzo' CHE SCHIFO I TIFOSI DELLA JUVE - Video Shock #Inter #Juve #ForzaNapoliSempre - CorSport : ?? Insulti e cori razzisti contro #Lukaku 'Scimmia del c...' La vergogna di #JuveInter #JuventusInter… - tuttosport : ?? #JuveInter, buu razzisti e insulto shock a #Lukaku 'Scimmia del c****' #Juventus #Inter… - napolista : I tifosi #Juve intonano ululati razzisti contro #Lukaku e gli gridano «scimmia del cazzo» (VIDEO) Uno spettacolo ve… -