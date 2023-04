Schianto tra auto e moto a Villongo | due adolescenti coinvolti | uno è grave

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 5 aprile 2023). Duedi 14 e 16 anni sono rimastiin unincidente nella serata di mercoledì (5 aprile) a, in via Betty Ambiveri, nella zona del cimitero, vicino al piazzale su cui in questi giorni sostano le giostre. I due ragazzi stavano viaggiando in due su un motard, condotto dal sedicenne, quando un’, una Fiat Punto grigia che stava procedendo in senso opposto (da via Betty Ambiveri verso via Aldo Moro) ha invaso la loro corsia. Alla guida del veicolo un uomo di 41 anni, giostraio, che aveva iniziato la manovra per parcheggiare l’, ma non si è accorto della presenza del ciclore che stava lasciando proprio la zona delle giostre ed era partito da pochi secondi. Non aveva nemmeno fatto in tempo a prendere ...