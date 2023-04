Scherma, Mondiali Giovani e Cadetti 2023: Greta Collini argento nel fioretto tra le U17 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Altra giornata positiva in chiave azzurra ai Mondiali Giovani e Cadetti 2023 che si stanno tenendo a Plovdiv, in Bulgaria. Arriva infatti la quinta medaglia azzurra in questa rassegna iridata, portata stavolta da Greta Collini, argento nel torneo U17 del fioretto. Torneo di altissimo livello quello della fiorettista azzurra, in grado di prendersi la “testa di serie” numero 2 con un percorso netto nella fase a gironi e macinando poi vittoria su vittoria negli assalti ad eliminazione diretta. Impressionante la facilità con cui si è liberata della sudcoreana Minchae Shin, battuta ai quarti di finale per 15-3. Durissima la semifinale contro la statunitense Emily Jing, superata solo per 14-13 per approdare all’atto conclusivo. Al termine di un assalto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) Altra giornata positiva in chiave azzurra aiche si stanno tenendo a Plovdiv, in Bulgaria. Arriva infatti la quinta medaglia azzurra in questa rassegna iridata, portata stavolta danel torneo U17 del. Torneo di altissimo livello quello della fiorettista azzurra, in grado di prendersi la “testa di serie” numero 2 con un percorso netto nella fase a gironi e macinando poi vittoria su vittoria negli assalti ad eliminazione diretta. Impressionante la facilità con cui si è liberata della sudcoreana Minchae Shin, battuta ai quarti di finale per 15-3. Durissima la semifinale contro la statunitense Emily Jing, superata solo per 14-13 per approdare all’atto conclusivo. Al termine di un assalto ...

