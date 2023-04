Scheletro umano trovato in spiaggia a Gaeta | ma risale all’epoca dell’antica Roma

(Di mercoledì 5 aprile 2023)– La Polizia di Stato, Questura di Latina il 23 novembre 2022 è intervenuta sulladi Sant’Agostino adove erano state rinvenute delle ossa umane, in particolare dei femori. Il successivo intervento della Polizia Scientifica ha consentito di portare alla luce uno, quasi intero, completo di cranio. La conseguente attività investigativa condotta dai poliziotti del Commissariato die coordinata dalla Procura della Repubblica di Cassino, ha anche richiesto la necessità di una analisi antropologica e odontologica dellorinvenuto. Losi presentava in posizione distesa prona e la preservazione delle articolazioni lasciava intendere che si trattasse di una deposizione primaria e che la posizione non ...

Scheletro trovato sulla spiaggia di Gaeta, risale all'Età Antica: è un uomo di 60 anni Repubblica Roma

