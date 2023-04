Scheldeprijs | percorso | partecipanti | diretta tv e streaming

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo l’abbuffata del Giro delle Fiandre, si resta in Belgio per la disputa dello storico, giunto alla sua 111a edizione. Lo scorso anno si impose in solitaria Alexander Kristoff davanti a Danny van Poppel e Sam Welsford. L’Italia qui conta 6 vittorie, l’ultima arrivata nel 2009 con Alessandro Petacchi, L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Giro delle Fiandre:tv eGiro delle Fiandre donne:tv e

La diretta scritta della2023 , la più longeva delle Classiche fiamminghe che anche quest'anno segue il Giro ... COME VEDERE LA CORSA IN TV E STREAMINGE ALTIMETRIA I FAVORITI DELLA ......5 aprile 2023 va in scena l'edizione numero 111 della, storica classica fiamminga che parte dell'Olanda, precisamente a Terneuzen, e termina nei pressi di Anversa, a Schoten. Il......l'edizione 2023 della, la classica belga che è anche l'appuntamento più antico nella regione delle Fiandre essendo giunto quest'anno all'edizione numero 108. Poche novità nel, ...

SCHELDEPRIJS - Classica per velocisti, ma occhio al vento laterale e ai 5 tratti di pavé che ci saranno lungo al percorso. Philipsen avrà un gregario ...Si continua a correre nelle Fiandre con la Scheldeprijs, che quest’anno festeggia la sua edizione numero 110. La Scheldeprijs, per chi non lo sapesse, è la Classica più antica e la sua prima edizione, ...