Scheldeprijs donne: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming

Anche le donne mercoledì 5 aprile sono impegnate nella disputa nello Scheldeprijs. Giunto alla sua terza edizione, lo scorso anno fu vinto in volata dall'olandese Lorena Wiebes davanti alle nostre Chiara Consonni e Rachele Barbieri.

Lorena Wiebes ha vinto per la terza volta la Scheldeprijs, classica belga posizionata tra il Giro delle Fiandre e la Parigi Roubaix. L'olandese ha dominato la volata del gruppo dopo 131,6 chilometri.

La campionessa europea Lorena Wiebes ha fatto tris! L'atleta della Team SD Worx, già vincitrice nelle precedenti due edizioni, ha vinto lo Scheldeprijs 2023 battendo in una volata combattuta Charlotte Kool e Chiara Consonni.