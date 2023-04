Scheldeprijs 2023, Philipsen brucia Cavendish in volata e vince la corsa (Di mercoledì 5 aprile 2023) Si è chiusa l’edizione 2023 della Scheldeprijs, classica fiamminga che come ogni anno si frappone tra Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix. È una classica corsa per velocisti e, infatti, è stato il belga Jasper Philipsen a prendersi il successo, bruciando in volata Sam Welsford e Mark Cavendish, con i due che si sono dovuti accontentare di secondo e terzo posto. È stata una gara entusiasmante e in cui il gruppo di testa ha resistito fino agli ultimissimi chilometri, prima di essere ripreso da quello dei velocisti e di finire in coda alla graduatoria. Nella Top 10, possiamo leggere anche il nome di un italiano: è Giacomo Nizzolo, che si è classificato 10°. Scheldeprijs 2023 – LA CLASSIFICA FINALE (TOP 10) 1. Jasper ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) Si è chiusa l’edizionedella, classica fiamminga che come ogni anno si frappone tra Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix. È una classicaper velocisti e, infatti, è stato il belga Jaspera prendersi il successo,ndo inSam Welsford e Mark, con i due che si sono dovuti accontentare di secondo e terzo posto. È stata una gara entusiasmante e in cui il gruppo di testa ha resistito fino agli ultimissimi chilometri, prima di essere ripreso da quello dei velocisti e di finire in coda alla graduatoria. Nella Top 10, possiamo leggere anche il nome di un italiano: è Giacomo Nizzolo, che si è classificato 10°.– LA CLASSIFICA FINALE (TOP 10) 1. Jasper ...

