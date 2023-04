Scheldeprijs 2023: Jasper Philipsen si impone di forza in volata, 10° Nizzolo (Di mercoledì 5 aprile 2023) Jasper Philipsen si impone di forza allo sprint nella 111a edizione dello Scheldeprijs, classica nell’intermezzo del Giro delle Fiandre e della Parigi-Roubaix, che prese fa qualche tratto di pavé. È la quarta vittoria del 2023 per il velocista belga, la 27a della carriera, confermandosi corridore adatto anche alla corsa di un giorno con percorsi adatti ai velocisti. Corsa animata sin dai primissimi chilometri da una fuga a sette uomini composta dai due italiani Giulio Masotto (Team Corratec) e Filippo Ridolfo (Team Novo Nordisk) oltre a Ceriel Desal, Josh Kench, Ruben Apers, Bram Dissel e Vincent Hoppezak. Il gruppo tiene la situazione sotto controllo, non facendo superare i tre minuti di vantaggio ai battistrada. Quando mancano 50 chilometri alla conclusione, il plotone tiene a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023)sidiallo sprint nella 111a edizione dello, classica nell’intermezzo del Giro delle Fiandre e della Parigi-Roubaix, che prese fa qualche tratto di pavé. È la quarta vittoria delper il velocista belga, la 27a della carriera, confermandosi corridore adatto anche alla corsa di un giorno con percorsi adatti ai velocisti. Corsa animata sin dai primissimi chilometri da una fuga a sette uomini composta dai due italiani Giulio Masotto (Team Corratec) e Filippo Ridolfo (Team Novo Nordisk) oltre a Ceriel Desal, Josh Kench, Ruben Apers, Bram Dissel e Vincent Hoppezak. Il gruppo tiene la situazione sotto controllo, non facendo superare i tre minuti di vantaggio ai battistrada. Quando mancano 50 chilometri alla conclusione, il plotone tiene a ...

