Scaroni, ristrutturare San Siro? È vecchio e obsoleto (Di mercoledì 5 aprile 2023) "Mi dicono che sia la 'Scala del Calcio', ma San Siro oggi è solo una struttura vecchia e obsoleta. Ristrutturarlo? Come facciamo a ristrutturare uno stadio in cui giocano due squadre e dove ogni ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) "Mi dicono che sia la 'Scala del Calcio', ma Sanoggi è solo una struttura vecchia e obsoleta. Ristrutturarlo? Come facciamo auno stadio in cui giocano due squadre e dove ogni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Scaroni: '#SanSiro è vecchio e obsoleto. Avete mai visto gli stadi moderni? Perché non si può ristrutturare San Si… - marifcinter : Stadio, Scaroni: 'Perché non si può ristrutturare San Siro? Perché quella non è una Scala, ma una cosa vecchia e o… - Tutto_CalcioNew : #Milan, #Scaroni: 'Non possiamo ristrutturare San Siro' #tuttocalcionews #calcio - InterClubIndia : RT @marifcinter: Stadio, Scaroni: 'Perché non si può ristrutturare San Siro? Perché quella non è una Scala, ma una cosa vecchia e obsoleta… - 360_IMinter : RT @marifcinter: Stadio, Scaroni: 'Perché non si può ristrutturare San Siro? Perché quella non è una Scala, ma una cosa vecchia e obsoleta… -