Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Scaroni, i fondi? Nella Lega non c'è competenza leggi su Gloo -

Sono stato sempre contrario aiperché di calcio non capiscono niente e, essendo un mondo ... Nella nostra Lega mi dà fastidio che i manager non sono presenti, non tutti sono comeche ha ..."All'interno della Lega non c'è competenza ed è un primo tema - ha aggiunto- . Secondo ... Nemmeno io sogno l'entrata dei, ogni tanto mi auguro che l'entrata deimagari con un ...Sono stato sempre contrario aiperché di calcio non capiscono niente e, essendo un mondo ... Nella nostra Lega mi da fastidio che i manager non sono presenti, non tutti sono comeche ha ...

Scaroni, i fondi Nella Lega non c'è competenza Tiscali

(ANSA) - MILANO, 05 APR - "Ingresso dei fondi nella Lega Serie A ... Lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni, intervenuto durante l'evento "Merger & Acquisition Summit 2023" organizzato dal ...Sono stato contrario ai fondi perché di calcio non capiscono nulla ... non è detto che ci sia sempre un signor manager come Scaroni con cultura imprenditoriale di razza. Ci sono anche personaggi che ...