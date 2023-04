Scarlett Johansson spiega l'assenza dai social media: "Il mio ego è troppo fragile, sono un fiore delicato" (Di mercoledì 5 aprile 2023) La nota attrice ha spiegato il motivo che la spinge a evitare le piattaforme social nonostante in passato avesse tentato di aprire un profilo Instagram. In un mondo dell'intrattenimento ormai dominato, spesso in maniera negativa, dai social media, Scarlett Johansson ha deciso di starne alla larga. La motivazione di questa sua assenza dalle piattaforme l'ha spiegata di recente ai microfoni del podcast The Skinny Confidential Him & Her. "Onestamente mi sento troppo fragile per avere un social. Il mio ego è molto fragile e non riesco a sopportarlo. Mi sento come un fiore delicato e sono una persona molto ansiosa. In passato avevo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 aprile 2023) La nota attrice hato il motivo che la spinge a evitare le piattaformenonostante in passato avesse tentato di aprire un profilo Instagram. In un mondo dell'intrattenimento ormai dominato, spesso in maniera negativa, daiha deciso di starne alla larga. La motivazione di questa suadalle piattaforme l'hata di recente ai microfoni del podcast The Skinny Confidential Him & Her. "Onestamente mi sentoper avere un. Il mio ego è moltoe non riesco a sopportarlo. Mi sento come ununa persona molto ansiosa. In passato avevo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bizcommunityit : Scarlett Johansson spiega l'assenza dai social media: 'Il mio ego è troppo fragile, sono un fiore delicato' #social - bizcommunityit : Scarlett Johansson diva controcorrente senza social: «Il mio ego è troppo fragile» - AMICA #social - mybviolet : me sinto a scarlett johansson em lost in translation sempre que escuto essa - FraLauricella : ???#Film in??#tv #cinema in #televisione 00,45 #RaiMovie I banchieri di Dio con Omero Antonutti, Giancarlo Giannini,… - DavideEdera : @andreatoffa Mentre nel nuovo film di Wes Anderson 'Asteroid City' ci stanno scarlett johansson e Margot Robbie insieme ?? -