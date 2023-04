Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiafusani : Sbarchi, la Difesa entra nel sistema di gestione dei flussi. La sfida “diplomatica”. Scambio permessi/rimpatri… - Adriana04966084 : @maiocchirosanna @BimbePeppe IL PADANO??' QUOTA 100+PISTOLE TAESR ALLE FFOO+SBLOCCO ASSUNZIONI PA E FFOO+FLAT TAX+A… - Adriana04966084 : @gq_gianni e menomale SALVINI= QUOTA 100+PISTOLE TAESER ALLE FFOO+SBLOCCO ASSUNZIONI FFOO E PA+MENO MORTI IN MARE… - Adriana04966084 : @Edorsi53 @PBerizzi @repubblica Se parliamo di tesi strampalate a sinistra sono da champions Salvini??Quota 100… - Adriana04966084 : @DavideR46325615 Bene cosi!!! dopo Quota 100+sblocco assunzioni nelle PA E FFOO+Pistole taesr alle FFOO+FLAT TA… -

Quello che è stato pomposamente chiamato "Piano contro gli" non esiste. Ci sono però una serie di indizi che lasciano presupporre che il governo ...nei mesi e anche il ministro della...... insieme al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e dellaGuido Crosetto. Una riunione che ha posto in primo piano il come affrontare l'emergenzae migranti che rischia di diventare ...Glie i salvataggi, insomma, si susseguono senza soluzione di continuità e per fare fronte ... degli Esteri Antonio Tajani, delle Infrastrutture Matteo Salvini e dellaGuido Crosetto. Il ...

Sbarchi di migranti, il governo cerca soluzioni. Martedì Meloni incontra Difesa e Interno RaiNews

Sul fronte dei soccorsi in mare e del trasferimento di persone dal sovraffollato hotspot di Lampedusa, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha offerto la disponibilità di navi ed aerei militari.Ma i numeri degli sbarchi previsti per il 2023 - tra i 300 e i 400mila stando ... che stanno affrontando il dossier a partire dai titolari di Interno, Affari esteri e Difesa», fanno sapere in serata ...