Sassuolo-Atalanta 1-0 | Laurienté piega la Dea: Gol e Highlights | Serie A Tim 2022/23 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Sassuolo fa un’altra vittima illustre dopo la goleada di San Siro della scorsa giornata; i Neroverdi portano a casa tre punti…Guarda questo video su Youtube L'articolo Sassuolo-Atalanta 1-0 Laurienté piega la Dea: Gol e Highlights Serie A Tim 2022/23 proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ilfa un’altra vittima illustre dopo la goleada di San Siro della scorsa giornata; i Neroverdi portano a casa tre punti…Guarda questo video su Youtube L'articolo1-0la Dea: Gol eA Tim/23 proviene da JustCalcio.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Per fortuna hanno spazzato via #Agnelli e il vecchio CdA per cominciare a fare le cose per bene. Sarà. Per la Procu… - mirkonicolino : Secondo #GdS e Corriere Torino, la Procura avrebbe aperto un nuovo fascicolo senza ipotesi di reato e senza indagat… - ZZiliani : Non per niente nel suo profilo ufficiale l’#Atalanta, altra pretendente al titolo di Damigella Prediletta, forse pe… - VincentCinque1 : RT @ZZiliani: Per fortuna hanno spazzato via #Agnelli e il vecchio CdA per cominciare a fare le cose per bene. Sarà. Per la Procura di Tori… - lilla5058627991 : @ivangallo80 @MomblanOfficial @ivangallo80 la Juventus andrebbe radiata insieme a chi ha dato il tesserino di giorn… -