‘Saranno Campioni’: Iacopo Bortolas, l’astro nascente della combinata nordica (Di mercoledì 5 aprile 2023) La combinata nordica è una disciplina che da sempre è stata ostica per lo sport invernale del Bel Paese, e nella quale abbiamo sempre fatto fatica nel corso della storia. Solamente Alessandro Pittin è stato capace di diventare il primo (ed unico) azzurro a vincere una medaglia nella storia a Cinque Cerchi (Vancouver 2010), ottenendo il bronzo nell’individuale dal trampolino normale. Dopo questo alloro, Pittin (ancora in attività) ottenne anche il quarto posto ai Giochi di Sochi 2014 e l’argento ai Mondiali di Falun 2015 – sempre dal trampolino normale -, oltre a diventare il primo italiano della storia a vincere una gara di Coppa del Mondo nella Gundersen di Chaux-Neuve (13 gennaio 2012), ripetendosi nei due giorni seguenti per una storica tripletta che non scorderemo mai. Tuttavia, un giovane talento azzurro vuole ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) Laè una disciplina che da sempre è stata ostica per lo sport invernale del Bel Paese, e nella quale abbiamo sempre fatto fatica nel corsostoria. Solamente Alessandro Pittin è stato capace di diventare il primo (ed unico) azzurro a vincere una medaglia nella storia a Cinque Cerchi (Vancouver 2010), ottenendo il bronzo nell’individuale dal trampolino normale. Dopo questo alloro, Pittin (ancora in attività) ottenne anche il quarto posto ai Giochi di Sochi 2014 e l’argento ai Mondiali di Falun 2015 – sempre dal trampolino normale -, oltre a diventare il primo italianostoria a vincere una gara di Coppa del Mondo nella Gundersen di Chaux-Neuve (13 gennaio 2012), ripetendosi nei due giorni seguenti per una storica tripletta che non scorderemo mai. Tuttavia, un giovane talento azzurro vuole ...

