Sapienza | distrutti i manifesti antifascisti dei collettivi | ”Attacco di Azione universitaria”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma. L’aula autogestita all’interno della facoltà di giurisprudenza della, nella giornata di lunedì scorso, è stata devastata. In particolare, sono stati completamente stralciati ee i volantini di realtà romane che da anni arricchivano i muri all’interno, così come i giornali, e lo striscione in ricordo di Bianca Guidetti Serra, antifascista, partigiana, avvocata e politica torinese nata nel 1919. Gli studenti, dopo gli avvenimenti, puntano i dito contro, gruppo studentesco di destra. Roma, in arrivo allauna nuova biblioteca: 2 milioni e mezzo di volumi per oltre 5mila metri quadrideialla ...