“Sapete quanto peserà?” Incinta e con un pancione esplosivo | il curioso annuncio del volto di Canale 5

La loro storia è nata a Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Da quel momento non si sono lasciati più. Nel 2019 si sono sposati e l'11 marzo del 2020 è nata la loro prima figlia, Arya. Da qualche mese la coppia, amatissima dai telespettatori di Uomini e Donne, ha annunciato l'arrivo del secondo figlio e oggi Clarissa Marchese ha parlato della gravidanza. Prima di partecipare al programma di Canale 5 Clarissa Marchese è stata eletta Miss Italia e anche vinto la fascia di Miss Simpatia Interflora, ceduta successivamente alla numero 18 Federica Armaleo (Miss Miluna Lazio). A Uomini e Donne ha conosciuto Federico Gregucci, figlio dell'ex calciatore Angelo Adamo Gregucci. "Finalmente questo giorno è arrivato! Noi tre per sempre", avevano scritto per la nascita della prima figlia Arya. La coppia nata nello studio di Maria De Filippi è convolata a ...

