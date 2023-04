Santoro di Messina designato per Frosinone-Ascoli

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Albertodiè l’Arbitroper dirigere, gara valida per la 32^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma lunedì 10 aprile, alle ore 15:00, al “Benito Stirpe” di. Gli Assistenti sono Antonio Vono della sezione di Soverato e Davide Miele di quella di Torino. Quarto Ufficiale Niccolò Turrini di Firenze, al VAR (on-site) Aleandro Di Paolo di Avezzano, AVAR (on-site) Salvatore Longo della sezione di Paola. Fonte articolo e foto: www.calcio1898.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Alberto Santoro della sezione di Messina è l'arbitro designato per la sfida fra la capolista Frosinone e l'Ascoli mentre il Genoa secondo sarà di scena in casa del Como: fischietto a Luca Pairetto di ...