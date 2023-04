Santa Severa, tante attività per tutti in occasione della Pasqua: il programma (Di mercoledì 5 aprile 2023) Santa Marinella – Nei giorni dell’8, 9 e 10 Aprile il Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, si animerà con tanta musica per i bimbi che saranno coinvolti in una straordinaria Caccia all’uovo, in giochi d’altri tempi e nella riffa Pasqualina con tante sorprese! Saranno presenti personaggi fantastici con una serie di attività di animazione completamente gratuite come laboratori di riciclo creativo, truccabimbi, letture di fiabe a cura dell’Associazione Leucotea. Un Giocoliere per la gioia di tutti i bimbi si divertirà a roteare uova di Pasqua e, poi, il Mago Pasqualino che tra i misteri e ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 aprile 2023)Marinella – Nei giorni dell’8, 9 e 10 Aprile il Castello di, spazioRegione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune diMarinella, si animerà con tanta musica per i bimbi che saranno coinvolti in una straordinaria Caccia all’uovo, in giochi d’altri tempi e nella riffalina consorprese! Saranno presenti personaggi fantastici con una serie didi animazione completamente gratuite come laboratori di riciclo creativo, truccabimbi, letture di fiabe a cura dell’Associazione Leucotea. Un Giocoliere per la gioia dii bimbi si divertirà a roteare uova die, poi, il Magolino che tra i misteri e ...

