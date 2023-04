Sanna Marin lascia la leadership dei socialdemocratici | Non mi ricandiderò presidente

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Anche la Finlandia volta pagina, con la sconfitta di socialisti e sinistre e la vittoria del centrodestra e del Fin… - paolomossetti : Questo è un tweet da incompetenti della politica. Fare «marameo» alla «giovane, carina» Sanna Marin (perché così… - AStramezzi : Un articolo di ??@DiegoFusaro? Elezioni Finlandia, la clamorosa sconfitta di Sanna Marin: l'ingresso nella Nato no… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Finlandia, Sanna Marin lascia la guida dei socialdemocratici: “Sono stati anni difficili, è ora di voltare pagina” https://t.… - FabGiagnoni : RT @MarceVann: Ma come? Le bimbe di Sanna non avevano definito le ultime elezioni finlandesi come grande successo di Sanna Marin? Conferma… -

Dopo la sconfitta domenica alle elezioni, la premier uscente finlandese, Sanna Marin, ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito socialdemocratico a settembre. Marin, 37 anni, ha spiegato in conferenza stampa che il suo percorso "è giunto alla conclusione".

Finlandia, Sanna Marin lascia la guida dei socialdemocratici: “Sono stati anni difficili, è ora di voltare pagina” La Stampa

Sanna Marin, premier finlandese uscente, si dimetterà da leader del partito socialdemocratico in Finlandia. È stata lei stessa ad annunciarlo in una conferenza stampa dopo la sconfitta elettorale alle ...«Devo dire che questi anni hanno messo a dura prova la mia resistenza»: così, in un sospiro, la prima ministra finlandese uscente Sanna Marin ha annunciato oggi le sue dimissioni da presidente del suo ...