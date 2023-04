Sanna Marin, dall’ingresso della Finlandia nella NATO alle dimissioni (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sanna Marin si è dimessa oggi, mercoledì 5 aprile, da leader dei Socialdemocratici. La giovane 37enne, dal 2019 Primo ministro più giovane al mondo al momento della sua elezione, ha lasciato la guida del partito dopo la sconfitta alle elezioni nazionali del 3 aprile. A conquistare la guida del governo sono stati i conservatori di Coalizione Nazionale e i nazional-populisti Finlandesi, segnando un importante cambio di passo rispetto alle politiche inclusive portate avanti dalla giovane premier. “Nessun incarico internazionale, continuerò da deputata” ha affermato Marin, la quale glissa anche su una sua eventuale candidatura alle elezioni presidenziali del 2024. “Gli ultimi anni sono stati difficili“, ha aggiunto, descrivendo le numerose sfide alle quali ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 5 aprile 2023)si è dimessa oggi, mercoledì 5 aprile, da leader dei Socialdemocratici. La giovane 37enne, dal 2019 Primo ministro più giovane al mondo al momentosua elezione, ha lasciato la guida del partito dopo la sconfittaelezioni nazionali del 3 aprile. A conquistare la guida del governo sono stati i conservatori di Coalizione Nazionale e i nazional-populisti Finlandesi, segnando un importante cambio di passo rispettopolitiche inclusive portate avanti dalla giovane premier. “Nessun incarico internazionale, continuerò da deputata” ha affermato, la quale glissa anche su una sua eventuale candidaturaelezioni presidenziali del 2024. “Gli ultimi anni sono stati difficili“, ha aggiunto, descrivendo le numerose sfidequali ...

