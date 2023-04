Sanna Marin, dall'ingresso della Finlandia nella NATO alle dimissioni (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sanna Marin si è dimessa oggi, mercoledì 5 aprile, da leader dei Socialdemocratici. La giovane 37enne, dal 2019 Primo ministro ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 5 aprile 2023)si è dimessa oggi, mercoledì 5 aprile, da leader dei Socialdemocratici. La giovane 37enne, dal 2019 Primo ministro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paolomossetti : Questo è un tweet da incompetenti della politica. Fare «marameo» alla «giovane, carina» Sanna Marin (perché così… - GiovaQuez : Sanna Marin ha annunciato che non si candiderà al prossimo congresso dei socialdemocratici in autunno. Ha guidato l… - borghi_claudio : C'è MOLTO nervosismo in casa piddina per il risultato delle elezioni in Finlandia che manda a casa una delle ultime… - claudio_who : RT @ProgettoLepanto: ??I venti del finto cambiamento soffiano verso est Il futuro Primo Ministro finlandese Petteri Orpo, successore di Sann… - DessiSelvaggia : RT @ProgettoLepanto: ??I venti del finto cambiamento soffiano verso est Il futuro Primo Ministro finlandese Petteri Orpo, successore di Sann… -