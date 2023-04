Sanità, trovati escrementi e blatte nelle mense degli ospedali: Nas chiudono sette cucine (Di mercoledì 5 aprile 2023) Umidità, muffe, insetti ed escrementi di roditori nelle mense ospedaliere. È quanto hanno trovato i carabinieri dei Nas durante una serie di controlli a tappeto nelle cucine. Le ispezioni sono state fatte su 992 punti di preparazione pasti all’interno di altrettante strutture, sia pubbliche sia private: tra questi, 340 hanno presentato irregolarità, con 431 infrazioni penali e amministrative, per un totale di 230mila euro di sanzioni. Disposta la sospensione dell’attività o il sequestro di 7 punti cucina, all’interno delle mense ospedaliere e delle strutture sanitarie. Nel corso delle verifiche sono stati eseguiti anche numerosi tamponi di superficie e campioni per la ricerca di agenti patogeni e contaminanti sulle aree di maggiore rischio, come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Umidità, muffe, insetti eddi roditoriere. È quanto hanno trovato i carabinieri dei Nas durante una serie di controlli a tappeto. Le ispezioni sono state fatte su 992 punti di preparazione pasti all’interno di altrettante strutture, sia pubbliche sia private: tra questi, 340 hanno presentato irregolarità, con 431 infrazioni penali e amministrative, per un totale di 230mila euro di sanzioni. Disposta la sospensione dell’attività o il sequestro di 7 punti cucina, all’interno delleere e delle strutture sanitarie. Nel corso delle verifiche sono stati eseguiti anche numerosi tamponi di superficie e campioni per la ricerca di agenti patogeni e contaminanti sulle aree di maggiore rischio, come ...

