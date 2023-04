Sanità: Schillaci, 'su uso antibiotici educare cittadini, serve aiuto medici famiglia' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos Salute) - Il tema della resistenza agli antibiotici "ci sta molto a cuore. Siamo intervenuti già con la legge di Bilancio mettendo fondi ‘ad hoc' anche per un piano di prevenzione al quale crediamo molto. Abbiamo il primato di decessi per antibiotico-resistenza tra i Paesi europei. È un focus da combattere insieme, soprattutto credo bisogna responsabilizzare ed educare i cittadini a un uso giusto degli antibiotici. Credo rappresenti una delle sfide più importanti per il prossimo futuro per la salute pubblica italiana ed europea. Credo poi che occorra assolutamente fare squadra insieme soprattutto ai medici di medicina generale". Lo ha affermato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine dell'evento ‘V Forum Amr-Antibiotico resistenza' ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos Salute) - Il tema della resistenza agli"ci sta molto a cuore. Siamo intervenuti già con la legge di Bilancio mettendo fondi ‘ad hoc' anche per un piano di prevenzione al quale crediamo molto. Abbiamo il primato di decessi per antibiotico-resistenza tra i Paesi europei. È un focus da combattere insieme, soprattutto credo bisogna responsabilizzare eda un uso giusto degli. Credo rappresenti una delle sfide più importanti per il prossimo futuro per la salute pubblica italiana ed europea. Credo poi che occorra assolutamente fare squadra insieme soprattutto aidina generale". Lo ha affermato il ministro della Salute, Orazio, a margine dell'evento ‘V Forum Amr-Antibiotico resistenza' ...

