Sanità: Oms, oggi metà popolazione mondiale è a rischio Dengue (Di mercoledì 5 aprile 2023) Milano, 5 apr. (Adnkronos Salute) - "L'incidenza delle infezioni causate da arbovirus - come Dengue, Zika e Chingungunya - è cresciuta notevolmente in tutto il mondo negli ultimi decenni. Circa la metà della popolazione mondiale è ora a rischio di Dengue, con un numero stimato in 100-400 milioni di infezioni che si verificano ogni anno". E' il quadro tracciato dall'Organizzazione mondiale della Sanità che oggi fornisce un aggiornamento sulla situazione di queste malattie, che si diffondono dalle zanzare alle persone e "stanno causando un numero crescente di focolai in tutto il mondo, con il cambiamento climatico, la deforestazione e l'urbanizzazione che sono alcuni dei principali fattori di rischio". Fattori di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 5 aprile 2023) Milano, 5 apr. (Adnkronos Salute) - "L'incidenza delle infezioni causate da arbovirus - come, Zika e Chingungunya - è cresciuta notevolmente in tutto il mondo negli ultimi decenni. Circa ladellaè ora adi, con un numero stimato in 100-400 milioni di infezioni che si verificano ogni anno". E' il quadro tracciato dall'Organizzazionedellachefornisce un aggiornamento sulla situazione di queste malattie, che si diffondono dalle zanzare alle persone e "stanno causando un numero crescente di focolai in tutto il mondo, con il cambiamento climatico, la deforestazione e l'urbanizzazione che sono alcuni dei principali fattori di". Fattori di ...

