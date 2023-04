Sanità: Nas in mense ospedali, escrementi di topi e blatte, chiuse 7 cucine (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos Salute) - Sospensione dell'attività o sequestro di sette cucine durante i controlli effettuati dal comando dei Carabinieri per la tutela della Salute, d'intesa con il ministero della Salute, in tutta Italia, nelle mense all'interno delle strutture ospedaliere e sanitarie per verificare le condizioni igieniche e strutturali, l'attuazione delle procedure di sicurezza alimentare e la corrispondenza ai vincoli contrattuali delle ditte assegnatarie. I controlli - fa sapere il Nas in una nota - hanno interessato 992 punti di cottura e preparazione pasti all'interno di altrettante strutture sanitarie, sia pubbliche che private: 340 di questi hanno evidenziato irregolarità, pari al 34%, con l'accertamento di 431 infrazioni penali e amministrative, per complessivi 230mila euro di sanzioni pecuniarie, contestate a causa ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos Salute) - Sospensione dell'attività o sequestro di settedurante i controlli effettuati dal comando dei Carabinieri per la tutela della Salute, d'intesa con il ministero della Salute, in tutta Italia, nelleall'interno delle struttureere e sanitarie per verificare le condizioni igieniche e strutturali, l'attuazione delle procedure di sicurezza alimentare e la corrispondenza ai vincoli contrattuali delle ditte assegnatarie. I controlli - fa sapere il Nas in una nota - hanno interessato 992 punti di cottura e preparazione pasti all'interno di altrettante strutture sanitarie, sia pubbliche che private: 340 di questi hanno evidenziato irregolarità, pari al 34%, con l'accertamento di 431 infrazioni penali e amministrative, per complessivi 230mila euro di sanzioni pecuniarie, contestate a causa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ElenaBaiocco : RT @Radio1Rai: #Sanitá Operazione dei #Nas dei @_Carabinieri_ . Chiuse diverse mense ospedaliere, in varie Regioni italiane, per carenze de… - Rolfi39 : RT @Radio1Rai: #Sanitá Operazione dei #Nas dei @_Carabinieri_ . Chiuse diverse mense ospedaliere, in varie Regioni italiane, per carenze de… - LucaCesaretti : RT @Radio1Rai: #Sanitá Operazione dei #Nas dei @_Carabinieri_ . Chiuse diverse mense ospedaliere, in varie Regioni italiane, per carenze de… - VerdiVeneto : RT @Radio1Rai: #Sanitá Operazione dei #Nas dei @_Carabinieri_ . Chiuse diverse mense ospedaliere, in varie Regioni italiane, per carenze de… - ANarduzzi2 : RT @Radio1Rai: #Sanitá Operazione dei #Nas dei @_Carabinieri_ . Chiuse diverse mense ospedaliere, in varie Regioni italiane, per carenze de… -

Sanità, trovati escrementi e blatte nelle mense degli ospedali: Nas chiudono sette cucine Un altro caso è stato accertato dal Nas di Parma nell'area cucina di una clinica, dove un tagliere per la lavorazione delle carni è risultato contaminato da una carica batterica superiore ai limiti. ... Ospedali allo sbando: escrementi e blatte nelle cucine, i Nas ne chiudono sette ...in brandelli dagli ultimi controlli dei Nas . Nei casi più estremi le condizioni igieniche sono indecenti. E circa un terzo non ha superato i test, certificando una situazione, anche per la Sanità ... Blatte ed escrementi in ospedale: i Nas chiudono sette mense in tutta Italia I Nas (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità) dei carabinieri hanno effettuato un blitz d'intesa con il ministero della Salute all'interno di cucine ospedaliere in diverse regioni italiane che ha ... Un altro caso è stato accertato daldi Parma nell'area cucina di una clinica, dove un tagliere per la lavorazione delle carni è risultato contaminato da una carica batterica superiore ai limiti. ......in brandelli dagli ultimi controlli dei. Nei casi più estremi le condizioni igieniche sono indecenti. E circa un terzo non ha superato i test, certificando una situazione, anche per la...(Nuclei Antisofisticazioni e) dei carabinieri hanno effettuato un blitz d'intesa con il ministero della Salute all'interno di cucine ospedaliere in diverse regioni italiane che ha ... Sanità, trovati escrementi e blatte nelle mense degli ospedali: Nas chiudono sette cucine Il Fatto Quotidiano