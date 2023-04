Sanabria come Immobile, i numeri di Tony (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’attaccante del Torino, Tony Sanabria, sta avendo un rendimento elevato in questa stagione, come numeri in trasferta è dietro soltanto a Osimhen L’attaccante del Torino, Tony Sanabria, sta avendo un rendimento elevato in questa stagione, come numeri in trasferta è dietro soltanto a Osimhen. Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, il centravanti di Juric contro il Sassuolo ha segnato il suo settimo gol in trasferta. Un dato che lo proietta al pari di Immobile e soltanto dietro al nigeriano del Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’attaccante del Torino,, sta avendo un rendimento elevato in questa stagione,in trasferta è dietro soltanto a Osimhen L’attaccante del Torino,, sta avendo un rendimento elevato in questa stagione,in trasferta è dietro soltanto a Osimhen. Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, il centravanti di Juric contro il Sassuolo ha segnato il suo settimo gol in trasferta. Un dato che lo proietta al pari die soltanto dietro al nigeriano del Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

